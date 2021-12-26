Песков назвал инфляцию головной болью правительства РФ

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Инфляция нивелирует рост российской экономики, что создает проблемы для правительства. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост (экономики. – Прим. ред.). Это большая головная боль для нашего правительства. Это то, о чем заботится каждый день президент", – сказал он.
По его словам, с подобной проблемой сегодня сталкивается весь мир, поэтому Россия никак не может ее избежать.
Представитель Кремля добавил, что в то же время реальные доходы населения РФ, несмотря на инфляцию, начали рости, хоть и достаточно медленно.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что по итогам 2021 года ожидаемый уровень инфляции в России составит 8%. По его словам, это значительно больше прогнозируемого уровня, но, тем не менее, рост реальных доходов россиян составит 3,5%.
Годовая инфляция в России приблизится к шестилетнему рекорду
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