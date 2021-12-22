Мишустин заявил, что одной из причин инфляции в РФ является открытость экономики

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Одной из причин высокой инфляции и роста цен в России является открытость экономики, поскольку данные проблемы главным образом обусловлены высокой стоимостью импорта, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы понимаем, что цены растут. Инфляция у нас в основном импортируемая", – сказал премьер-министр на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ.

По словам Мишустина, кабмин делает все необходимое для разрешения этой непростой и нестабильной ситуации, возникшей из-за влияния других государств на макроэкономические параметры РФ.

"[Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну. И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары", – пояснил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что правительство России имеет понимание, как можно преодолеть данные проблемы. Для этого, по словам Мишустина, были разработаны специальные экономические стратегии, связанные с развитием импортозамещения и наращиванием потенциала агропромышленного комплекса.

"Эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи", – заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что правительство тщательно следит за ситуацией с ценами в России, ориентируясь на информацию из независимых источников. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о товарах потребительской корзины и стройматериалах.

"В том числе это интернет вещей, который позволяет нам следить в онлайне за тем, что происходит с целыми группами товаров", – отметил Мишустин.

7 декабря Владимир Путин поручил правительству обеспечить снижение инфляции в 2022 году до целевого уровня в объеме 4%. Президент подчеркнул, что повышение инфляции сегодня представляет наибольшую проблему для россиян и национальной экономики. Он отметил, что к концу ноября данный показатель достиг 8,4%.