В Госдуме оценили проект о выплатах на каждого члена семьи с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нуждающиеся семьи с детьми уже получают поддержку государства в рамках национального проекта "Демография", заявила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение оказывать дополнительную поддержку этой категории граждан.

"Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются. К этому нужно подходить очень взвешенно", – прокомментировала депутат данный законопроект о выплатах.

Накануне депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи, в которой воспитываются дети до 18 лет.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека и при этом должен будет ежегодно индексироваться в соответствии с инфляцией. Получить право на выплату смогут россияне, постоянно проживающие на территории страны и при наличии в семье одного и более детей на момент предположительной даты вступления документа в силу – 1 января 2022 года.

