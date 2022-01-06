Курс биткоина обновил месячный минимум на фоне событий в Казахстане.

В ночь на 6 января цена биткоина падала до 42,5 тысяч долларов. Это произошло на фоне отключения интернета в ходе протестов в республике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.