В Госдуме назвали альтернативу продуктовым карточкам для малоимущих в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 назвал абсолютно правильным введение продуктовых карточек в России для поддержки населения.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал не бояться возможного введения продуктовых карточек. Специалист считает, что такая необходимость может появиться в случае ускорения роста потребительских цен. В качестве альтернативы он также назвал субсидирование производства государством.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это абсолютно правильная и нужная идея. Фракция ЛДПР и я непосредственно давно уже разработали, внесли в Государственную думу проект закона, только мы отошли от термина "карточки" и предложили называть такой вид соцподдержки "продовольственный сертификат".

По словам депутата, поддержка малоимущих уже реализуется в некоторых регионах России. "Достойный пример показывает Москва, которая дает средства нуждающимся гражданам, Калининградская область, другие регионы. Где-то реализуют горячее питание, где-то – продуктовые наборы", – уточнил Нилов.

Однако наиболее целесообразным депутат считает введение именно продуктовых сертификатов. "Мы же понимаем, что у каждого есть свои особенности организма, например кому-то нельзя те продукты, которые в этом продовольственном пакете предоставляются", – поясняет Нилов.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Поэтому лучше всего давать сертификаты и правительством утверждать перечень товаров, которые гражданин может по своему усмотрению в любое время приобретать, если находится в трудной жизненной ситуации.

В партии предложили распространить поддержку не только на продукты питания, но и на лекарства первой необходимости, уточняет депутат. "В Госдуме пока был рассмотрен один законопроект по продовольственным сертификатам, а по продовольственно-лекарственным сертификатам – еще нет", – заключил Нилов.

Ранее депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР выступили с предложением ввести в России практику продовольственно-лекарственных сертификатов. По задумке законодателей, их будут выдавать гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума и малоимущим семьям.

Кроме того, сертификат могут предоставлять оказавшимся в трудной жизненной ситуации россиянам. Предполагалось, что воспользоваться им удастся в аптеках и магазинах, заключивших с местными властями соответствующий договор.