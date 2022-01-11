В Госдуме назвали альтернативу продуктовым карточкам для малоимущих в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 назвал абсолютно правильным введение продуктовых карточек в России для поддержки населения.
Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал не бояться возможного введения продуктовых карточек. Специалист считает, что такая необходимость может появиться в случае ускорения роста потребительских цен. В качестве альтернативы он также назвал субсидирование производства государством.
По словам депутата, поддержка малоимущих уже реализуется в некоторых регионах России. "Достойный пример показывает Москва, которая дает средства нуждающимся гражданам, Калининградская область, другие регионы. Где-то реализуют горячее питание, где-то – продуктовые наборы", – уточнил Нилов.
Однако наиболее целесообразным депутат считает введение именно продуктовых сертификатов. "Мы же понимаем, что у каждого есть свои особенности организма, например кому-то нельзя те продукты, которые в этом продовольственном пакете предоставляются", – поясняет Нилов.
В партии предложили распространить поддержку не только на продукты питания, но и на лекарства первой необходимости, уточняет депутат. "В Госдуме пока был рассмотрен один законопроект по продовольственным сертификатам, а по продовольственно-лекарственным сертификатам – еще нет", – заключил Нилов.
Ранее депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР выступили с предложением ввести в России практику продовольственно-лекарственных сертификатов. По задумке законодателей, их будут выдавать гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума и малоимущим семьям.
Кроме того, сертификат могут предоставлять оказавшимся в трудной жизненной ситуации россиянам. Предполагалось, что воспользоваться им удастся в аптеках и магазинах, заключивших с местными властями соответствующий договор.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: