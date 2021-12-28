Эксперт предупредил россиян о новой волне инфляции

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Россиян предупредили о новой волне инфляции в первом квартале 2022 года. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью агентству "Прайм".

Как объяснил специалист, инфляция будет связана с эффектом низкой базы. Кроме того, на рост цен окажут влияние индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, а также маркировка. Кроме того, ожидается подорожание строительных и ремонтных работ.

По мнению Переславского, очередной скачок цен может произойти в феврале наступающего года.

"Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе восьми процентов", – заявил эксперт.

Как считает Переславский, в стране отсутствуют перспективы для сохранения инфляции в пределах заявленных Центробанком 4%. При позитивном сценарии показатель может составить порядка 6%. При этом в случае ухудшения политической обстановки инфляция может превысить 12%, заключил специалист.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Она отметила, что продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты – на 19,4%.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инфляцию головной болью правительства РФ. Он отметил, что инфляция нивелирует рост российской экономики, что создает проблемы властям. Однако с подобной ситуацией сегодня сталкивается весь мир, поэтому Россия никак не может ее избежать.