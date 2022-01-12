Цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель

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Цена нефти марки Brent впервые с 10 ноября прошлого года преодолела отметку в 84 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:33 по московскому времени стоимость мартовских фьючерсов на Brent демонстрировала рост на 0,32%.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI составила 81,66 доллара за баррель, увеличившись с открытия торгов на 0,54%.

В декабре 2021 года стало известно, что ОПЕК+ сохраняет в силе планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки. В частности, РФ повысит объем добычи на 109 тысяч баррелей в сутки.