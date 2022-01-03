Новым генеральным секретарем ОПЕК станет кандидат от Кувейта

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ОПЕК избрала кандидата от Кувейта новым генеральным секретарем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конференция решила без голосования назначить господина Хайтама аль-Гаиса (Haitham Al-Ghais) генеральным секретарем организации со вступлением в должность 1 августа 2022 года", – указано в пресс-релизе организации.

В период с 2017 по 2021 год аль-Гаис был представителем Кувейта в ОПЕК.

Уточняется, что срок полномочий нового генсекретаря составит три года, если не будет продлен в дальнейшем.

Предшественник представителя Кувейта Мохаммед Баркиндо был избран на должность генерального секретаря ОПЕК в 2016 году. В должности он провел два срока.

В декабре 2021 года стало известно, что ОПЕК+ сохраняет в силе планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки. В частности, РФ повысит объем добычи на 109 тысяч баррелей в сутки.