В Госдуме рассказали, когда россиянам проиндексируют пенсии на 8,6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что принять закон об индексации пенсии россиянам могут в кратчайшие сроки.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением проиндексировать пенсии на 8,6%, что будет выше уровня инфляции. Президент добавил, что на данный момент она наблюдается в районе 8,4%. С 1 января 2022 года неработающим пенсионерам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии.

По словам Светланы Бессараб, поскольку поручение было дано правительству, ожидается, что именно оно внесет законопроект об индексации пенсий в Госдуму.

"Правительство внесет его с финансово-экономическим обоснованием, потому что необходимо, безусловно, внести изменение в федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда России", – объясняет депутат.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Обычно после внесения соответствующих законодательных инициатив проходит три чтения. Это может быть ускоренный процесс. Я думаю, что такой вопрос не вызовет широких дискуссий и будет поддержан без исключения всеми фракциями в Государственной думе, закон могут принять в кратчайшие сроки.

Парламентарий обратила внимание, что обычно законы, касающиеся повышения доходов населения, исходят именно от президента.

"Повышение МРОТ, прожиточного минимума и поручения по росту соответствующих социальных выплат для семей с детьми и ветеранов, как правило, происходят по поручению президента как гаранта Конституции", – уточнила она.

Ранее зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что после индексации на 8,6% средние пенсии россиян вырастут на 1 400 рублей. Сенатор также предположила, что процедуру проведут задним числом, то есть с 1 января. Дело в том, что по закону индексация проводится именно с этой даты.