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Москва 24

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Экономика

09:43

Ретейлеры согласились ограничить наценки на социально значимые продукты

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крупнейшие российские ретейлеры согласились по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить наценки на социально значимые продукты. Об этом сообщает RT.

"В 2021 году ФАС России провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары", – говорится в сообщении.

После совещаний три крупнейших ретейлера направили в ФАС предложения о товарах, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик") согласились ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" – 10–15%. В настоящее время антимонопольное ведомство изучает поступившие от компаний предложения.

Ранее в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.

До этого Союз потребителей России выступил с инициативой ввести социальные продовольственные карточки для нуждающихся, которые получают жилищные субсидии.

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