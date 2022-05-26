Три станции строят на Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро основные работы развернуты на территории трех станций. На "Звенигородской" обустраивают стройплощадку, ставят ограждения. На станции "Карамышевская" идет разработка грунта котлована. На месте станции "Бульвар Карбышева" прокладывают временные энергосети, ведут переустройство объездных дорог и пешеходных путей.

Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, начаты подготовительные работы и на других станциях, которые относятся к первому участку от "Шелепихи" до "Липовой Рощи". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

