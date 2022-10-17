В Перове построят и спроектируют 13 жилых домов по программе реновации

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

В столичном районе Перово ведут строительство и проектирование по программе реновации 13 жилых домов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов. В стадии строительства находятся 8 объектов", – рассказал он.

Загрутдинов добавил, что общая площадь возводимого жилья составляет 96,9 тысячи квадратных метров, еще 77,8 тысячи квадратных метров находятся на стадии проектирования.

"C момента старта программы реновации в районе Перово ввели в эксплуатацию 4 жилых дома площадью 38,8 тысячи квадратных метров. Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 196 жилых домов", – сообщил глава департамента строительства.

Отмечается, что новое жилье строят на 1-й, 2-й и 3-й Владимирских улицах, Новогиреевской, Перовской, Плющева и улице Металлургов.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев текущего года в Москве в рамках программы реновации расселили 126 старых жилых домов. Наибольшее количество – 22 расселенных дома – относятся к Восточному административному округу.

Глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что всего с начала реализации программы в столице расселили 273 дома. Он пояснил, что ускорение темпов расселения и демонтажа старых жилых домов позволяет освобождать территории под возведение современных многоэтажек.



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