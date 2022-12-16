"Индекс оливье" в 2022 году вырос более чем на 8% – Росстат

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Оливье в этом году в среднем подорожал на 8,53% по сравнению с прошлым. К такому выводу пришел Росстат, основываясь на ноябрьских ценах ингредиентов, необходимых для приготовления салата.

Так, стоимость зеленого горошка и соленых огурцов подскочила почти на 18%, а майонеза – на 14,41%. С другими продуктами ситуация чуть менее драматичная: цены на колбасу выросли всего на 7,83%, а яйца и овощи подешевели. Стоимость картофеля снизилась на чуть более чем 33%.

Кроме того, в Росстате подсчитали стоимость другого популярного салата – сельди под шубой. В этот Новый год она обойдется на 5,52% дороже. Основной ингредиент – сельдь – увеличилась в цене на 18,39%. С остальными составляющими ситуация аналогична оливье.

Отмечается, что по итогам ноября инфляция в России составила 11,98%.

Ранее экономист Алексей Зубец предупредил, что перед Новым годом в России ожидается подорожание алкоголя. Это связано с отсутствие поставок из-за рубежа. Также традиционно поднимутся в цене свежие овощи.



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