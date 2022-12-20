В МЧС напомнили о запрете запускать пиротехнику в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве запрещено запускать пиротехнику в новогоднюю ночь после 23:00, согласно закону "О тишине". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника столичного управления МЧС Александра Боброва.

По его словам, запускать фейерверки можно с 07:00 до 23:00.

Бобров также указал, что городские власти не планируют запускать высотные фейерверки.

Ранее адвокат Александр Князев рассказал, что в России запрещено использовать пиротехнику на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий. Нарушителям может грозить предупреждение или административный штраф.

Юрист добавил, что наказание может быть суровее, если в результате начался пожар.



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