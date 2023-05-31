Омбудсмен предложила проводить аборты в России только по системе ОМС

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В России предложили проводить процедуры искусственного прерывания беременности только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее обращение уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила главе думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Кроме того, она передала копию обращения главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову. Детский омбудсмен напомнила, что одним из приоритетных направлений политики РФ является содействие повышению рождаемости.

"Значительную роль в повышении рождаемости и снижении младенческой смертности играет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения. А один из ведущих факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье, приводящих к нарушению репродуктивной функции, бесплодию, возникновению гинекологических заболеваний у женщин, — это аборты", – цитирует Волынец RT.

Она отметила, что на данный момент процедура прерывания беременности осуществляется как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях. По словам Волынец, проведение абортов только по ОМС даст возможность усилить контроль над этими манипуляциями. Детский омбудсмен считает, что частные клиники не всегда передают информацию о прерванных в них беременностях. Она подчеркнула, что это значительно искажает статистику.

Вместе с этим уполномоченный по правам ребенка заявила, что Минздрав сможет заменить частным клиникам квоты на проведение абортов квотами на другие услуги. Это поможет улучшить репродуктивное здоровье женщины. Омбудсмен подчеркнула, что решение отвечает интересам демографической политики России.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что желающей прервать беременность женщине необходимо предоставлять две недели "тишины". По его мнению, исключение абортов из системы ОМС не приведет к положительным результатам. Вместе с этим парламентарий подчеркнул, что в стране следует ввести уголовное наказание за склонение к таким процедурам.