Москвичей предупредили о кратковременном дожде 24 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В первый день недели, 24 июля, в столице ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем столбики термометров в Москве будут показывать от 18 до 20 градусов, по области – от 17 до 22 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала, что жителей и гостей Москвы на предстоящей неделе ожидают дожди с грозами и душная погода. К четвергу, 27 июля, температура поднимется до 26 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что рекордно высоких температур, которые фиксируются в настоящее время в европейских странах, можно не ждать в России.

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