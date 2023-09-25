Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспортам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти рассматривают предложение о получении госуслуг и совершении юридических действий по загранпаспортам. Об этом рассказал на своей странице во "ВКонтакте" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов", – отметил он.

Комиссия Совбеза по вопросам миграционной политики 25 сентября обсудила этот вопрос на заседании.

По информации МВД РФ, за полгода в страну въехало около 8,2 миллиона иностранцев. Дмитрий Медведев добавил, что это на 62% больше, чем за прошлые полгода. Также он подчеркнул важность мигрантов для России с точки зрения необходимости накопления трудовых ресурсов.

Однако зампред Совбеза заявил, что нахождение в стране огромного количества приезжих влечет за собой и проблемы: рост преступности, конфликты с местными гражданами. По словам Дмитрия Медведева, этого допускать нельзя.

Ранее МИД России предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в представительствах РФ за рубежом. Кроме того, МИД предлагает в два раза увеличить цену за оформление заявления о выходе из гражданства РФ в общем и в упрощенном порядке – с 65 до 130 долларов.

На "Госуслугах" станет доступно электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу