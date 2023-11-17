Столичные медики выхаживают около 99% родившихся раньше срока младенцев

Московские врачи выхаживают около 99% младенцев, родившихся раньше срока. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Речь о детях с очень низкой массой тела – от одного до полутора килограммов.

Врачи спасают и детей, которые весят при рождении еще меньше – полкилограмма. Выживает 82% таких новорожденных. Этот показатель каждый год растет. Всего в Москве работает пять перинатальных центров.

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