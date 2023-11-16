Открытые экскурсии пройдут в Боткинской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи могут бесплатно посетить Боткинскую больницу с 23 по 29 ноября, для этого понадобится предварительная запись на сайте Мосгорздрава, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в этом году впервые ввели формат знакомства горожан с изменениями, происходящими в столице. Так, до этого все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О. М. Филатова и посмотреть, как устроена работа медучреждения. Тогда туда пришли свыше 11 тысяч гостей, сказала она.

Ракова добавила, что сейчас москвичи могут прийти в новый флагман и урологический центр Боткинской больницы, где смогут увидеть современное медоборудование, гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал и другое. Также гостям покажут новый урологический центр, в котором установлены несколько хирургических роботов Da Vinci, отметила заммэра.

Всех пришедших посетителей разделят на группы по 20 человек, экскурсии проведут медработники и сотрудники центров "Мои документы". Кроме того, для гостей подготовили мини-выставку медицинской формы. Ее можно примерить и сделать на память фото.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. По его словам, за месяц работы почти 5,5 тысячи пациентов получили помощь, проведено более 750 экстренных операций. Это, считает мэр, внушительный показатель.

Москвичам сообщили о модернизации Боткинской больницы в столице