Очевидцы спасли дальнобойщика из горящей фуры в Тюменской области

В Тюменской области свидетели аварии спасли дальнобойщика из горящей фуры. ДТП случилось на 37-м километре трассы Тюмень – Омск.

По словам очевидцев, большегруз в темноте врезался в ограждение на строящемся участке трассы. Машина опрокинулась и загорелась. Мужчины из проезжавших мимо автомобилей монтировками разбили стекла кабины грузовика и вытащили водителя. Дальнобойщик остался жив и от медицинской помощи отказался.

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