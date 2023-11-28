Более 100 тыс детей родились в столице с начала года

За 2023 год в Москве родились более 100 тысяч детей. Среди них – более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее количество детей родились в столице в августе.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, чаще всего москвички впервые становятся мамами в 26–28 лет. Самый популярный возраст для рождения второго ребенка – 33–35 лет, а третьего – 34–36. Больше всего в этом году рожали женщины в возрасте от 31 до 35 лет. Подробнее о демографической ситуации в Москве в этом году – в эфире телеканала Москва 24.