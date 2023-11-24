"Жизнь в большом городе": беременность и роды

В Москве за пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры. Такую статистику в соцсетях привел Сергей Собянин.

На базе крупных многопрофильных клиник формируют новый медицинский каркас. Больницы переходят на единые алгоритмы и стандарты оказания помощи. В приоритете – качество детской медицинской помощи.

Как в Москве помогают беременным и новорожденным? Что меняется в перинатальных центрах и как развиваются современные репродуктивные технологии? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".