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Новости

24 ноября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": беременность и роды

"Жизнь в большом городе": беременность и роды

Собянин открыл первый в Москве центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Новости часа: Собянин открыл первый центр женского здоровья, созданный по новому стандарту

Собянин открыл первый в столице центр женского здоровья

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В Москве за пять лет обновили 40% медицинской инфраструктуры. Такую статистику в соцсетях привел Сергей Собянин.

На базе крупных многопрофильных клиник формируют новый медицинский каркас. Больницы переходят на единые алгоритмы и стандарты оказания помощи. В приоритете – качество детской медицинской помощи.

Как в Москве помогают беременным и новорожденным? Что меняется в перинатальных центрах и как развиваются современные репродуктивные технологии? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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медицинагородвидеоЕвгения Мирошкина
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