Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 15 ноября

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Гололедица образуется на дорогах столицы в ночь на среду, 15 ноября. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Синоптики спрогнозировали минимальную температуру в диапазоне от минус 1 до 2 градусов. Как уточнили эксперты, такая погода сохранится до 08:00 15 ноября.

Отмечается, что в случае необходимости специалисты городских служб проведут выборочную противогололедную обработку.

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию с другими машинами. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали надевать нескользящую обувь и не ходить под сосульками.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в пятницу, 17 ноября, Москва будет охвачена арктическим воздухом, в результате чего в городе заметно похолодает.

По его словам, к выходным в столице установится декабрьская погода. Ночью в субботу, 18 ноября, столбики термометров опустятся ниже минус 5 градусов, днем – минус 2–4 градуса. При этом на небе появится солнце, отметил синоптик.



Синоптики спрогнозировали в Москве похолодание к концу недели