Москву ждет декабрьская погода в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Арктический воздух придет в столицу в пятницу, 17 ноября, в связи с чем в городе похолодает. К выходным же в Москве установится декабрьская погода, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью в субботу, 18 ноября, столбики термометров опустятся ниже минус 5 градусов, днем – минус 2–4 градусов. При этом на небе появится солнце.

Ночью в воскресенье, 19 ноября, морозы окрепнут до минус 8–10 градусов, днем также будет ниже нуля.

"Словом, классика жанра – мороз и солнце. Жаль только, что снега, хорошего снега, еще не будет", – заключил синоптик.

13 ноября в Москву пришла климатическая зима. Впоследствии будет становиться лишь холоднее, пока средний суточный показатель не опустится до -6,5 градуса.

В конце недели в столице может образоваться снежный покров высотой 1–2 сантиметра. В эти дни произойдет охлаждение подстилающей поверхности и снег, который в будущем выпадет, не растает быстро. Согласно предварительным расчетам, снег ожидается и на следующей неделе.

"Атмосфера": 3 градуса ожидается в столице вечером 13 ноября