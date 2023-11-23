В СПЧ предложили создать новый государственный орган по вопросам семьи

Фото: 123RF/deagreez

В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили создать отдельный государственный орган по вопросам поддержки российских семей. Об этом рассказала зампред СПЧ Ирина Киркора в беседе с РИА Новости.

"Нужен новый орган исполнительной власти, который смог бы консолидировать всю полноту полномочий в этой сфере", – сообщила Киркора.

Она уточнила, что сейчас поддержка семей РФ разбросана по различным министерствам и ведомствам. Поэтому в настоящее время необходимо создать единый орган власти, который возьмет на себя вопросы благополучия семей, подчеркнула Киркора.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи. По словам Киркоры, именно это подтверждает актуальность создания нового органа исполнительной власти.

Также она подняла финансовую сторону поддержки семей, так как многие меры, по ее мнению, должны быть откорректированы в большую сторону. При этом поддержка не должна быть равна аналогичной помощи малоимущим.

"Именно женщины 35, 40 и старше лет готовы становиться многодетными мамами. Но сегодня, как правило, – это женщины, достигшие значительных успехов в карьере и финансового благополучия <...> Они не готовы терять свой статус, уровень жизни. Соответственно, важно сохранить за ними тот уровень благополучия, которого они достигли", – добавила она.

Кроме того, зампред СПЧ призвала не ограничиваться финансовой поддержкой, а также оказывать и психологическую опору.

"Нам важно оказывать и психологическую поддержку семье как основу государственной гарантии, что позволит снизить количество разводов и сохранить многие семьи", – сообщила Киркора.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин подчеркнул, что современные россияне не спешат заводить детей из-за маленьких площадей в новостройках.

Депутат объяснил, что в настоящее время в России популярны "человейники", где площадь квартир за несколько лет сократилась на 10%.

Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи