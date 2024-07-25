Daily Mail: младенец родился в Индии с двумя лицами и парными конечностями

Фото: dailymail.co.uk

Женщина родила редких сиамских близнецов, которые выглядят как один ребенок, но имеют два лица, четыре ноги и четыре руки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Ребенок родился в индийской деревенской больнице, куда женщину Раму Деви в экстренном порядке привезли еще с момента начала схваток. После появления новорожденного на свет у многих врачей был шок: из его груди была видна дополнительная пара конечностей, появившаяся от несформировавшегося близнеца. Последний прожил лишь пять часов.

Такое необычное явление у ребенка стало внезапным даже для родителей, так как во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику. Поскольку семья проживает в сельской местности, у них нет доступа к качественной медицине. При этом сами роды прошли без осложнений, но причины аномалии до сих пор неизвестны.

Недавно врачи РДКБ спасли двухлетнего ребенка с деформацией головы. Ребенок получил черепно-мозговую травму осенью прошлого года после того, как семья попала в аварию. Тогда медики провели экстренную операцию, удалив гематомы и частично восстановив череп после многооскольчатого перелома. Но после этого голова малыша стала расти в размерах.

Оказалось, что тяжелое повреждение спровоцировало скопление спинномозговой жидкости под кожей головы. В результате врачи извлекли фрагменты костей свода черепа, чтобы найти разрывы твердой мозговой оболочки, через которые ликвор и поступал под кожу головы. По итогу деформацию удалось убрать.

