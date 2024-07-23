Московские врачи прооперировали двухлетнюю девочку с сильной деформацией головы

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) спасли двухлетнего ребенка с деформацией головы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Ребенок получил черепно-мозговую травму осенью прошлого года после того, как семья попала в аварию. Тогда медики провели экстренную операцию, удалив гематомы и частично восстановив череп после многооскольчатого перелома. После хирургического вмешательства голова малыша стала расти в размерах, так как тяжелое повреждение спровоцировало скопление спинномозговой жидкости под кожей головы.

"Мы извлекли все фрагменты костей свода черепа, чтобы найти разрывы твердой мозговой оболочки, через которые ликвор и поступал под кожу головы", – рассказал врач нейрохирургического отделения больницы Дмитрий Рещиков.

В медучреждении подчеркнули, что в результате деформацию удалось убрать. Теперь ребенок сможет нормально жить и развиваться.

Недавно хирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца – аномалией Тауссиг-Бинга. Это сложное заболевание встречается реже чем у 1% новорожденных и требует высококвалифицированной помощи. Ребенку провели уникальную двухэтапную операцию.

Врачи восстановили ему дугу аорты, чтобы уменьшить поступление крови в легкие и защитить их от избыточно высокого давления. Через четыре месяца провели второй этап лечения, в ходе которого аорту и легочную артерию переместили в анатомически правильную позицию. Коронарные артерии реимплантировали в неоаорту и закрыли дефект межжелудочковой перегородки. Малыша уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

