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26 июля, 18:04

Общество

Подмосковные врачи спасли ребенка, родившегося с пулей в животе

Фото: depositphotos/wedmov

Медики Московского центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

По информации медучреждения, пуля от пневматического ружья отрикошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец, и попала в живот матери ребенка, когда та была на 30-й неделе беременности. Женщина обратилась к врачу. После проведенного УЗИ выяснилось, что опасности ни для нее, ни для плода нет.

"Пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребенка", – объяснил хирург Михаил Рехвиашвили.

После родов малыша взяли на операцию, в рамках которой врачи вытащили пулю. Девочку вернули в палату к матери, а затем выписали, когда послеоперационная рана зажила.

Недавно медики Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии спасли ребенка, проглотившего 20 магнитных шариков, которые соединились друг с другом в виде буквы "Т" и образовали "клубок" из кишечника. У мальчика из-за этого стал развиваться перитонит, поэтому ему провели операцию, которая длилась 4,5 часа. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

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