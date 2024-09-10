Во Владивостоке женщина родила девочку с рекордно большим весом

Фото: телеграм-канал "Роддом № 3 г. Владивосток"

В Приморье россиянка родила девочку с рекордно большим весом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу роддома № 3 Владивостока.

Младенец родился 3 сентября путем планового кесарева сечения. Вес девочки при рождении составил 5 230 граммов, а рост – 59 сантиметров.

Заведующая акушерским отделением роддома № 3 Наталья Король отметила, что мама девочки поступила в больницу на плановую госпитализацию, врачи знали, что ребенок будет большой, поэтому "все были готовы к встрече с малышом".

Ранее во Владивостоке отрицавшая свою беременность россиянка родила на осмотре у гинеколога. Женщина обратилась в приемное отделение больницы с жалобами на сильные боли в животе. Во время осмотра у нее начались роды.

