В вузах РФ заполнено 98% бюджетных мест в рамках приемной кампании

По итогам основного приема 98,5% бюджетных мест заняты в университетах России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

Министр отметил, что в этом году было выделено почти 442 тысячи бюджетных мест и более 435 тысяч абитуриентов сразу же зачислили на них.

Самыми популярными направлениями в 2025 году стали инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности, заявил Фальков.

"Сейчас рядом вузов объявлен дополнительный прием на оставшиеся бюджетные места. Их количество, кстати, почти в три раза сократилось в сравнении с тем, что было в прошлом году", – добавил министр, передает Агентство "Москва".

