11 февраля, 12:18

Спорт

Дегтярев назвал негодяем главу Международной федерации хоккея Тардифа

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался о главе Международной федерации хоккея (IIHF) Люке Тардифе, назвав его "редким негодяем".

"(IIHF. – Прим. ред.) возглавляет француз Люк Тардиф. Негодяй редкий. Почему? Потому что место России в Милане (на Олимпиаде. – Прим. ред.) получила сборная Франции", – заявил он в эфире шоу "Центральный канал", трансляция которого доступна в соцсети "ВКонтакте".

По мнению Дегтярева, IIHF является самой сложной федерацией. Более того, он предположил, что передача места сборной Франции на ОИ может свидетельствовать о конфликте интересов из-за гражданства Тардифа.

Вместе с тем министр спорта выразил уверенность в том, что российская сборная сможет вернуться к участию в мировых турнирах через год. Для этого ведомство намерено судиться с IIHF и "долбать их в пух и прах".

В июне прошлого года IIHF объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпиады 2026 года. Причем Тардиф подчеркивал, что соответствующие решения принимает не его организация, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Позже МОК официально поддержал решение о неучастии российских хоккейных команд в нейтральном статусе на Играх. Там пояснили, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.

При этом СМИ до этого утверждали, что комитет призывал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Отмечалось, что прошедшая в 2024-м летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в ОИ спортсменов в нейтральном статусе.

МОК намерен вернуть российских спортсменов в полном составе к летней Олимпиаде-2028

