"Новости дня": дополнительные поезда и остановки назначены на пригородных маршрутах Москвы

На пригородных направлениях Москвы усилили железнодорожное сообщение: назначены дополнительные поезда и остановки. В Дубну теперь будут ходить еще четыре экспресса, а на Павелецком направлении появятся 14 дополнительных локомотивов.

На Горьковском направлении запустят прямой поезд Москва – Владимир, что позволит отказаться от пересадок. Также на ряде маршрутов возобновили летние составы, чтобы снизить нагрузку на транспорт, особенно в будние дни.

Благодаря изменениям ускорится и первый Московский центральный диаметр (МЦД). Время в пути на участке Лобня – Одинцово и обратно сократится на пять минут в каждом направлении.

Подробнее – в программе "Новости дня".