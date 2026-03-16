Электросамокаты в Москве можно будет арендовать без доступа к интернету

В Москве в новом сезоне арендовать электросамокаты можно будет при отсутствии интернета, по СМС. Кикшеринговые компании тестируют этот способ подключения в преддверии старта проката.

Представитель одной из компаний пояснил, что в случае потери сигнала система сохраняет данные о перемещении, а при завершении поездки пользователю пересчитают стоимость и вернут излишне уплаченное.

