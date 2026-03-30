"Новости дня": дополнительные поезда и остановки назначили на пригородных маршрутах Москвы

Дополнительные поезда и остановки назначили на пригородных маршрутах Москвы. В Дубну, например, будут ходить еще 4 экспресса, а на Павелецком направлении дополнительно появятся 14 локомотивов.

На Горьковском направлении пустят прямой поезд Москва – Владимир вместо двух пересадочных Железнодорожная – Петушки и Петушки – Владимир. На многих направлениях возобновили работу летние составы, которые помогут разгрузить трафик.

