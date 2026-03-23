Новости регионов: оренбуржец лишился автомобиля из-за 133 штрафов за превышение скорости

Житель Оренбурга накопил долг в 240 тысяч рублей по 133 квитанциям за превышение скорости. В ходе совместного рейда судебных приставов и ГИБДД его задержали на центральной улице города. Автомобиль нарушителя арестовали и отправили на спецстоянку

В Ишимбае пенсионеры избежали гибели, когда с крыши дома упала глыба льда – женщина успела вовремя отскочить в сторону. Похожий инцидент произошел в Уфе: наледью с крыши едва не убило девушку, которая стояла у подъезда.

В нескольких городах Ямала прошел праздник День оленевода, объединяющий коренные народы Севера уже более 70 лет. Гостей ждали традиционные гонки на оленях, состязания по охоте и национальные угощения. В этом году приготовили рекордные 500 литров мясного бульона из 200 килограммов мяса, что официально зафиксировали в Книге рекордов России.

