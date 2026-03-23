23 марта, 13:15Общество
Россиянам рассказали, что при отмене авиарейса нужно предупредить об этом работодателя
Если из-за отмены или переноса авиарейса сотрудник опоздал на работу, есть четкий алгоритм действий, чтобы не засчитали прогул. Первым делом нужно предупредить работодателя и отдел кадров, а затем обратиться к авиакомпании.
Адвокат Гюзель Пушкарева посоветовала сразу после объявления задержки подойти к стойке информации аэропорта или представителю авиакомпании и потребовать отметку на посадочном талоне. В штампе должны быть указаны дата и причина задержки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.