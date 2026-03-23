Москвичам напомнили об угрозе здоровью глаз из-за ультрафиолета

Весной солнце угрожает здоровью глаз. Ультрафиолет может привести к ожогу сетчатки, катаракте и даже раку кожи век.

При этом темные очки без УФ-защиты опаснее, чем их отсутствие. Они расширяют зрачок, в результате чего глаза подвергаются еще большему воздействию вредных лучей.

Выбирать следует очки с плотной посадкой и широкими дужками – так обеспечивается надежная защита.

