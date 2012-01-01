Врач Полякова: желтые очки помогают справиться с джетлагом

Желтые очки, которые сейчас стали популярны, уменьшают выраженность синего цвета и его оттенков, поэтому полезны для спортсменов, работающих с мячом. Кроме этого, они помогут справиться с джетлагом. Обо всех неожиданных свойствах популярного аксессуара рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург ЦКБ Управления делами Президента РФ Екатерина Полякова в программе "Доктор 24".

Другая цветопередача

Желтые очки популярны среди спортсменов, которые работают с мячом в дневное время: теннисистов, гольфистов и других. Аксессуар увеличивает контрастность, яркость предметов и самого желтого меча на фоне голубого неба.





Екатерина Полякова врач-офтальмолог, офтальмохирург ЦКБ Управления делами Президента РФ Однако в темное время суток аксессуар использовать не стоит. Он снижает пропускание света, и глаза начинают больше напрягаться.

Водителям нельзя надевать желтые очки в автомобиле, так как они могут исказить цвет светофора или расстояние между машинами может показаться другим. Этот аксессуар рекомендуются носить только в специфических условиях, например при тумане.

Защита от гаджетов и влияние на гормоны

Желтые очки частично снижают голубое свечение от гаджетов, поэтому глаза меньше устают, отметила врач.

Кроме того, аксессуар стимулирует синтез мелатонина в организме, поэтому сон становится крепче и риск развития депрессии уменьшается.





Екатерина Полякова врач-офтальмолог, офтальмохирург ЦКБ Управления делами Президента РФ Желтые очки также полезны при джетлаге, когда нарушаются циркадные ритмы из-за смены часовых поясов. Аксессуар усиливает сонливость, поэтому рекомендован в вечернее время для выработки мелатонина.

Однако он не защищает от ультрафиолетовых лучей. Это могут сделать только изделия со специальной защитой – поляризацией, но в таком случае стекла будут оранжевыми или более темного оттенка.

"Если очки просто цветные, но без поляризационного эффекта, то могут навредить человеку. В затемнении зрачок расширяется и ультрафиолет попадает на сетчатку, что достаточно небезопасно", – предупредила офтальмолог.

Стоит добавить, что при выборе очков важно учитывать их качество и приобретать только в оптике, заключила Полякова.

