04 марта, 12:45

Общество

Жители Люберец пожаловались на затопление квартир из-за тающих сугробов

В России возможна новая волна гриппа и ОРВИ

Сугробы в Москве вырастут на 3 сантиметра за 4 марта

Мокрый снег начался в Москве

ГОСТ на маникюр и педикюр установили в России

В России пересмотрят перечень женских профессий

Эксперт рассказал об окончании климатической зимы в Москве

Оттепель продлилась в Москве 82 часа

Курс "Цифровая мастерская" запустят в центрах "Московского долголетия" для пенсионеров

"Атмосфера": пасмурная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 4 марта

В Люберцах жители жалуются на затопление квартир из-за тающих на крышах сугробов. Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова пояснила, что протечки могли произойти из-за ненадлежащего содержания имущества и неправильной уборки.

Для очистки кровли нужно использовать деревянные или пластиковые лопаты, которые не влекут повреждения. Ответственность за ущерб несет управляющая организация или собственник здания. Эксперты советуют пострадавшим фиксировать доказательства и правильно оформлять претензии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

