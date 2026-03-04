Жители Люберец пожаловались на затопление квартир из-за тающих сугробов

В Люберцах жители жалуются на затопление квартир из-за тающих на крышах сугробов. Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова пояснила, что протечки могли произойти из-за ненадлежащего содержания имущества и неправильной уборки.

Для очистки кровли нужно использовать деревянные или пластиковые лопаты, которые не влекут повреждения. Ответственность за ущерб несет управляющая организация или собственник здания. Эксперты советуют пострадавшим фиксировать доказательства и правильно оформлять претензии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.