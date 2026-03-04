Форма поиска по сайту

04 марта, 11:30

Общество

Эксперт рассказал об окончании климатической зимы в Москве

Оттепель продлилась в Москве 82 часа

Курс "Цифровая мастерская" запустят в центрах "Московского долголетия" для пенсионеров

"Атмосфера": пасмурная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 4 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 4 марта

Спрос на компактные инкубаторы для птиц вырос на российских маркетплейсах

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 4 марта

Желчные камни появились в продаже на онлайн-площадках в России

Комаров обсудят в программе "Миллион вопросов"

Жителям столицы напомнили об опасности схода снега с крыш

Климатически зима в Москве закончилась, сообщил эксперт по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. По его прогнозам, на следующей неделе, с 9 по 15 марта, температура будет держаться в отрицательной области, но это уже весенний минус. Полноценная весна с высоким плюсом придет ближе к концу марта.

Спасатель ГКУ МО "Мособлпожспас" Александр Хуторянский показал, как проводятся замеры льда. С помощью рыбацкого бура спасатели пробуривают лунку и измеряют толщину специальной линейкой. У берега лед сейчас достигает 35–40 сантиметров, ближе к середине реки – всего 25 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагород

