Эксперт рассказал об окончании климатической зимы в Москве

Климатически зима в Москве закончилась, сообщил эксперт по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. По его прогнозам, на следующей неделе, с 9 по 15 марта, температура будет держаться в отрицательной области, но это уже весенний минус. Полноценная весна с высоким плюсом придет ближе к концу марта.

Спасатель ГКУ МО "Мособлпожспас" Александр Хуторянский показал, как проводятся замеры льда. С помощью рыбацкого бура спасатели пробуривают лунку и измеряют толщину специальной линейкой. У берега лед сейчас достигает 35–40 сантиметров, ближе к середине реки – всего 25 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.