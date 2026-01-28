Форма поиска по сайту

28 января, 16:30

Экономика

"Деньги 24": новые требования к карточкам товаров на маркетплейсах появятся в России

"Деньги 24": поездки на такси подорожали на 25–30% из-за снегопадов в Москве

"Деньги 24": НДС могут ввести для зарубежных товаров на маркетплейсах

"Деньги 24": продажа снегоуборочной техники в Москве выросла на 700%

Рюмочная в районе Зюзино прекратит работу

Российские банки стали массово закрывать свои отделения

Российские банки потребовали отменить срок годности для пластиковых карт

Стоимость золота превысила 5 тыс долларов за тройкую унцию

"Деньги 24": эксперт рассказал, насколько подорожало золото с начала 2026 года

"Деньги 24": доля просроченных платежей по ипотеке увеличилась в России

Новые требования к карточкам товаров на маркетплейсах появятся в России. Власти планируют унифицировать процесс, чтобы для маркируемой продукции, например БАДов, указывались номер партии, производитель и сопроводительные документы.

Такое решение позволит уберечь покупателей от контрафактной продукции. Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин ЦыганковРоман Карлов

