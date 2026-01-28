"Деньги 24": новые требования к карточкам товаров на маркетплейсах появятся в России

Новые требования к карточкам товаров на маркетплейсах появятся в России. Власти планируют унифицировать процесс, чтобы для маркируемой продукции, например БАДов, указывались номер партии, производитель и сопроводительные документы.

Такое решение позволит уберечь покупателей от контрафактной продукции. Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.