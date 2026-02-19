Собственникам домов напомнили об ответственности за ущерб, причиненный падением наледи

Юристы напомнили, что в случае, если наледь обрушится с крыши дома, отвечать за последствия придется собственнику. Согласно российскому законодательству, если причинен вред имуществу или здоровью, то в тяжелых случаях виновнику будет грозить уголовная ответственность.

Если сосульки упали с крыши жилой многоэтажки, ответственность за это несет управляющая компания, которая обслуживает дом.

