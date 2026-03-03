Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 8 марта

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до конца недели. В ночь на 4 марта температура может опуститься до минус 10 градусов. И все то, что растаяло за теплый день, станет гололедицей.

При нормальном течении погоды весна наступит после 25 марта. Сейчас снега в 2 раза больше, поэтому таять он будет медленнее. К 7 марта в Москве снова выглянет солнце, но такой теплой, как накануне, погода уже не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.