Жители ЖК "Павловский квартал" в Истре остались без газа, воды и света

Жители ЖК "Павловский квартал" в Истринском районе Подмосковья остались без газа, воды и электричества. Это произошло после того, как с крыши сошел снег одним пластом. В коммунальном ЧП собственники винят управляющую компанию.

Местные говорят, что кровлю вовремя не чистили. В итоге сорвало газовые воздуховоды. Сейчас к решению проблемы подключилась администрация Московской области. На управляющую компанию жители написали жалобу в прокуратуру.

