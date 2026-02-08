Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе Истры

Бывшая жена бизнесмена Александра Галицкого – Алия Галицкая – обвиняемая в вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга, покончила с собой в изоляторе временного содержания в Истре. По словам правозащитников, задержанная находилась в камере одна и оставила предсмертную записку с обвинениями в адрес бывшего супруга.

Со стороны защиты Галицкого поступило заявление, что брак не был легализован в России и недавно был признан недействительным в США, а иск женщины о разделе имущества основывался на фиктивных документах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.