Суд в Москве запретил сайт о продаже пумы

Фото: 123RF/njene

Столичный суд запретил распространять информацию о продаже пумы на одном из интернет-сайтов, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уточняется, что данную платформу в ходе мониторинга Сети обнаружила Тверская межрайонная прокуратура. Страница имела свободный доступ, а предложение о продаже зверей было адресовано неограниченному кругу лиц.



Однако, в соответствии с российским законодательством, содержание таких животных, как пума, в домашних условиях или для частных целей запрещено. При этом за нарушение данного правила предусмотрена ответственность.

Ранее Тверской районный суд Москвы заблокировал ресурсы по продаже африканских страусов, сервалов, жирафов и других экзотических животных. Эти платформы были русскоязычными, покупатель мог выбрать животное и оформить доставку на дом.

