26 февраля, 07:30

Россиянам рассказали, что делать с сомнительными уведомлениями о штрафах от ГИБДД

Сомнительные уведомления о штрафах от ГИБДД могут оказаться поддельными от мошенников, рассказала адвокат Полина Денисова. Такие сообщения обычно приходят в нестандартном виде: отсутствует фото или указаны непонятные реквизиты. Спешить переводить деньги и вводить персональные данные не стоит.

Для проверки подлинности штрафа необходимо зайти на официальные сайты. Это могут быть "Госуслуги", сайты ГИБДД или МАДИ. На ресурсах нужно ввести идентификационный номер штрафа и дату. Проверить информацию также можно по номеру автомобиля или по ФИО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

