"Деньги 24": ЦБ предложил ограничить срок нахождения клиента в "черном списке"

Центробанк РФ предложил ограничить одним годом нахождение реквизитов клиента банка в базе данных о мошеннических операциях, если он попал в нее первый раз. Новая норма может войти в пакет законодательных мер "Антифрод 2.0". Это поможет упорядочить процесс реабилитации.

На данный момент реквизиты хранятся в "черном списке" ЦБ бессрочно, что влечет за собой негативные последствия для людей, которые оказались замешаны в мошеннических операциях. Убрать реквизиты из этой базы можно письмом из МВД, предварительно возместив ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.