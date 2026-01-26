В России впервые взыскали алименты за счет криптовалюты

В России создан прецедент по взысканию алиментов за счет криптовалюты. Дело произошло в Краснодарском крае, где у должника был обнаружен брокерский счет с цифровыми активами.

Счет был заморожен, после чего судебные приставы продали криптовалюту на сумму 1,7 миллиона рублей и перечислили деньги получателю алиментов. Этот случай демонстрирует, что злостные алиментщики не могут скрыть доходы в цифровой валюте, а миф об абсолютной анонимности криптоактивов развеян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.