Терминалы для безналичного пополнения "Тройки" появились в столичном метро

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене начали работать первые терминалы для безналичного пополнения карты "Тройка". Об этом заявили представители Дептранса города в Telegram-канале.

"Их можно найти на станциях "Комсомольская" и "Бульвар Дмитрия Донского". Пока терминалы работают в тестовом режиме, но уже сейчас с их помощью можно проверить баланс "Тройки" и пополнить ее безналичным способом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что если пилотный проект окажется успешным, то новые терминалы могут появиться и на других станциях подземки. Все вопросы, связанные с работой и замечаниями по новым терминалам, можно направить на электронную почту apb@mosmetro.ru.

Ранее столичные власти рассказали, как можно получить скидку на проезд в метро. В случае использования билета "Единый" на 60 поездок или безлимитной версии карты "Тройка" скидка будет накапливаться в системе "Кошелек".